"Ведомости" узнали о предложении наказывать СМИ за "скандализацию правосудия"

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Совет судей предложил ввести ответственность для СМИ за "скандализацию правосудия", подразумевающую "манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета, беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия", пишет газета "Ведомости".

Такое предложение содержится в проекте концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 года, который обсуждает на этой неделе Совет судей. С данным документом ознакомились "Ведомости". Авторы проекта концепции также предлагают ввести ответственность для СМИ и отдельных журналистов за давление на суд и "лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения в СМИ на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов".

Первым о наказании за "скандализацию правосудия" заговорил прошлой зимой председатель Совета судей Виктор Момотов. Но в официальных документах судейского сообщества этот термин ранее не встречался. Председатель комиссии Совета судей по связям с госорганами и общественными организациями Евгений Шепелин не стал конкретизировать, какие именно меры предлагают авторы новой концепции. "Когда законодатель что-то примет – тогда и будем говорить, мы сами ничего не предлагаем", - сказал он.

Среди других предлагаемых мер защиты от информационных атак на судей – разработка нормативного акта о специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов, внедрение "эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ, пресечения злоупотреблений со стороны отдельных представителей СМИ" (нужен специальный акт о порядке и способах реагирования на заведомо недостоверную информацию в прессе, считают авторы проекта концепции).

В предыдущей аналогичной концепции 2001 года отмечалось, что "в целом ряде случаев судебная система остается в информационной блокаде, что лишает ее возможности публично отстаивать свои интересы". Однако такая блокада отчасти является следствием "информационной закрытости судов", подчеркивалось в концепции 2001 года. Поэтому основная ставка в том документе делалась на организацию системы информационного обеспечения деятельности судебной власти.

В новой концепции главными целями новой информполитики судебной власти названы улучшение доступа к информации о деятельности судов, объективное освещение их работы в СМИ, повышение уровня доверия к судебной системе и формирование благоприятного имиджа судебных органов. Достигать таких целей предлагают за счет новых информационных платформ, популяризации судебной деятельности, разъяснительной работы и гражданского воспитания, поясняют "Ведомости".

Газета напоминает, что прецеденты с претензиями судейского сообщества к деятельности СМИ уже есть: Мосгорсуд осенью заявил о "травле" в прессе судьи Тверского райсуда Алексея Криворучко, который приговорил обвиняемого по "делу 27 июля" Павла Устинова к трем годам колонии. "Содержание ряда публикаций (касающихся Криворучко - ИФ) следует расценивать не иначе как неприемлемое вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия, проявление неуважения к суду, провокации в адрес судьи", – указал суд. В адрес СМИ претензий не поступало, но против двух авторов постов в соцсетях с критикой судьи были возбуждены уголовные дела об экстремизме и об угрозе убийством.