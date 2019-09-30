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Мосгорсуд пожаловался на травлю судьи по делу Устинова в СМИ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Мосгорсуде заявили, что судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко, приговоривший 24-летнего актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии, подвергся травле с соцсетях и ряде СМИ.

"Рассмотрение уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс, породило множество публикаций в СМИ и соцсетях, которые содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи", - отметили в Мосгорсуде.

Как отмечается в сообщении суда, авторы некоторых статей в СМИ и постов в соцсетях, не обладая специальными знаниями в области права, делали грубые суждения о законности приговора и "оценивали доказательства, основываясь лишь на собственных представлениях о произошедшем".

Дело Павла Устинова

"Подобное отношение к суду, высказывания, в том числе, обозначенные в СМИ с широчайшей аудиторией и, по сути, являющиеся преследованием судьи за выраженное им при отправлении правосудия мнение, свидетельствует, к сожалению, о низком уровне правовой культуры и безответственном отношении их авторов к истинным последствиям таких высказываний и рассуждений", - считают в Мосгорсуде.

При этом в городском суде напомнили о независимости судей, которые, "подчиняются только Конституции Российской Федерации".

Говоря о вынесенном в понедельник решении по делу Павла Устинова, в Мосгорсуде отметили, что по результатам изучения материалов дела, а также представленных доказательств, "судебная коллегия апелляционной инстанции сочла вину осужденного доказанной, оснований полагать, что в его действиях отсутствует состав преступления, не усмотрела".

В суде уточнили, что мотивы принятого Мосгорсудом решения будут изложены в описательно-мотивировочной части судебного акта, который будет опубликован в установленном законом порядке на официальном сайте городского суда.

Криворучко 16 сентября вынес приговор Устинову по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Это дело вызвало широкий общественный резонанс.

20 сентября Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры отпустил Устинова из-под ареста под подписку о невыезде. Еще через 10 дней городской суд изменил приговор на год лишения свободы условно.

Ранее о травле заявил сотрудник ОМОНа Росгвардии Александр Лягин, который признан потерпевшим по делу Устинова - по его словам, актер вывихнул ему плечо.

Пикеты в поддержку актера Павла Устинова

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Павел Устинов Алексей Криворучко

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