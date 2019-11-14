Суд арестовал еще одного фигуранта дела об угрозах московскому судье

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу на два месяца Евгения Ерзунова, обвиняемого в призывах к экстремистской деятельности, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, отправив Ерзунова под арест до 11 января, огласил решение судья Артур Карпов. Судебное заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия.

Накануне, 13 ноября, суд арестовал на два месяца фигуранта дела - ранее судимого Алексея Вересова, обвиняемого по части 2 статье 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму). Меру пресечения Вересову также избирали на заседании в закрытом режиме.

Как сообщили его защитники, объектом угроз являлся судья Тверского суда Алексей Криворучко, которого Вересов через соцсети предлагал сжечь. По словам адвокатов, угрозы были связаны с вынесенным судьей приговором в отношении участника летней несанкционированной акции Павла Устинова.

Второму фигуранту - Сергею Половцу предъявлено обвинение по по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством в отношении судьи). Однако он был отпущен под подписку о невыезде после допроса в Следственном комитете РФ (СКР). Половец признал вину и дал изобличающие показания на третьего фигуранта - Ерзунова.

В результате оказанного содействия следствию Половцом, Ерзунов был задержан перед вылетом за границу из аэропорта "Внуково".

Уголовное дело было возбужденно по факту опубликования в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также, как сообщили в СКР, угроз убийством и причинения вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес московского судьи.

Ранее председатель Мосгорсуда Ольга Егорова сообщила "Интерфаксу", что московские судьи, рассматривающие дела в отношении членов радикальных молодежных организаций, чаще других своих коллег становятся объектами угроз и вынуждены жить под охраной.

По данным Мосгорсуда, в течение 2019 года 16 федеральных судей находились под государственной защитой, в том числе один судья Мосгорсуда и 15 районных судей. В настоящее время под госзащитой остаются в Москве 7 судей.