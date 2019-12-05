Медведев заверил в отсутствии планов блокировки YouTube

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов блокировки доступа к видеохостингу YouTube в связи с принятием закона об устойчивом Рунете.

"Ничего никто закрывать не собирается, YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube", - сказал Медведев в четверг в ходе общения с тележурналистами.

Он добавил, что политика YouTube "тоже меняется". "Они делают ее более строгой и в части авторских прав, и в части коммерческого соглашения, и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды", - сказал Медведев.

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", предполагающий обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в России в случае внешних угроз (так называемый закон о Рунете), вступил в силу с 1 ноября 2019 года.

Документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в мае, предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Также, согласно положениям нового закона, операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика.

В июне 2019 года вице-премьер Максим Акимов заверил, что российские власти не собираются создавать "суверенный интернет", но будут активно защищать его от внешних угроз.