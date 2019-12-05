Медведев счел реальной угрозу отключения России от глобального интернета

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает реальной угрозу отключения России от глобального интернета.

"Цель законопроекта ("Об устойчивом рунете" - ИФ) в том, чтобы нас не отрезали как раз от мировой Сети, если кому-то в голову это придет. Обычно в этом случае говорят: ну а кто нас собирается отрезать. Это, как было сказано в одном советском кинофильме, "обывательские разговорчики". На самом деле, отрезать могут от чего угодно", - сказал Медведев, общаясь с тележурналистами в прямом эфире в четверг.

Он напомнил, что, когда у России "начались стычки с американцами", всерьез обсуждался вопрос о том, чтобы отрезать РФ от системы верификации платежей. "Это, вообще-то, что называется, удар под дых. Это, по сути, объявление войны. Тем не менее, это обсуждалось. Почему тогда не завернуть этот кран, связанный с интернетом?" - отметил Медведев.

При этом он подчеркнул, что целью закона "Об устойчивом Рунете" не является запрет чего-либо. "Запреты неэффективны и достаточно легко в интернете обходятся", - сказал премьер.

Ранее в четверг в ходе общения с тележурналистами Медведев заверил, что у властей РФ нет планов блокировать доступ к YouTube в связи с принятием закона об устойчивом Рунете. "Ничего никто закрывать не собирается, YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube", - сказал глава правительства.

Так называемый закон об устойчивом Рунете вступил в силу 1 ноября 2019 года. Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в мае. Закон предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам.