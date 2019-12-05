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В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - МИД РФ в четверг официально объявил о решении объявить сотрудника посольства Болгарии в России "персона нон грата".

"5 декабря в МИД России послу Болгарии Атанасу Крыстину была вручена нота министерства об объявлении советника посольства Болгарии в Москве "persona non grata". Данный шаг является ответной "зеркальной" мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре с.г. российского дипломата", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Ранее о высылке болгарского дипломата из России сообщило Болгарское национальное радио.

Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже. Прокуратура Болгарии открыла расследование.

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии в свою очередь сообщило, что предполагаемый шпион работал в посольстве РФ в Софии и обладал дипломатическим статусом. По данным болгарской прессы, речь идет о первом секретаре российского посольства в Болгарии.

МИД РФ Болгария

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