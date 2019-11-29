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Минздрав пообещал завершить экспертизу "Фризиума" к марту

Когда препарат будет зарегистрирован в России, неясно

Минздрав пообещал завершить экспертизу "Фризиума" к марту
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Минздраве допускают, что экспертиза в России незарегистрированного психотропного препарата "Фризиум" (клобазам) может завершиться к марту. Ее начали 10 октября по заявлению производителя - компании Sanofi, напомнили в пресс-службе ведомства.

Там не уточнили, означает ли завершение экспертизы регистрацию препарата в России, а если нет, то в какие сроки его зарегистрируют.

После скандалов с задержаниями трех матерей больных детей, которые заказали "Фризиум" через интернет и пытались получить его на почте, "Фризиум" в Россию начали завозить централизованно, на деньги резервного фонда правительства через Московский эндокринный завод. Список нуждающихся Минздрав составляет с помощью властей регионов.

26 октября стало известно, что первую партию "Фризиума" на 540 детей привезли в Россию. Глава Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер тогда отмечала, что "осталось еще более 2000 детей, для которых документы на клобазам (фризиум) еще только готовятся".

Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава ранее подчеркивала, что пока "препараты ввозятся в Россию под конкретных детей", а "реально системным решением всей этой истории" будет регистрация "Фризиума" в России.

В МВД в ноябре незарегистрированные иностранные лекарства, подобные "Фризиуму", назвали потенциальной угрозой, поскольку они могут попасть в наркооборот. Там добавили, что у Минздрава есть возможности зарегистрировать и легализовать такие средства.

Фризиум Минздрав Лида Мониава Нюта Федермессер Sanofi

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