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Крым объявил 31 декабря 2019 года выходным днем

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 31 декабря 2019 года, которое приходится на вторник, выходным днем, сделав рабочей предшествующую субботу - 28 декабря.

"31 декабря в Крыму будет выходным днем, суббота 28 декабря - рабочим. Только что подписал соответствующий указ. Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами", - написал Аксенов в четверг на своей странице во "ВКонтакте".

По его мнению, это особенно важно для женщин, на которых "в эти дни ложится основная нагрузка".

В этом году у жителей Крыма было четыре дополнительных выходных по случаю религиозных праздников: Пасхи, Ораза-байрама, Троицы и Курбан-байрама. Такой указ Аксенов подписал в марте.

Крым Сергей Аксенов

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