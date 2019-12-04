Прокурор попросил 4 года колонии для студента ВШЭ Жукова по делу о призывах к экстремизму

Студент Высшей школы экономики, видеоблогер Егор Жуков Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель в среду попросил суд приговорить студента ВШЭ и блогера Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремистской деятельности, к четырем годам колонии общего режима, передал корреспондент "Интерфакса" из зала Кунцевского суда Москвы.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее емуц было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а его преследование по обвинению в участии в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) было прекращено за непричастностью к преступлению.

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия 3 сентября перевел Жукова под домашний арест.

25 сентября Мосгорсуд отклонил жалобу адвоката по поводу разрешения Басманного суда на проведение повторных обысков в квартире у Жукова.

В центре Москвы 27 июля проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.