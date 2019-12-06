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Студент ВШЭ Егор Жуков получил три года условно

Глава СПЧ назвал приговор студенту ВШЭ Жукову сбалансированным

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев считает сбалансированным решение суда, приговорившего студента ВШЭ Егора Жукова к условному наказанию по делу об экстремистских призывах.

"Я дважды публично призывал суд проявить гуманность в отношении в том числе Егора Жукова. Считаю, это достижение. Надеюсь, решение было принято в результате в том числе наших обращений", - сказал Фадеев "Интерфаксу" в пятницу.

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Он считает, что "суд принял сбалансированное решение, Егор сможет продолжить учебу и работу, это очень важно". "Было бы неправильно направить в тюрьму талантливого молодого человека, сломать ему жизнь в 21 год", - подчеркнул Фадеев.

В пятницу Кунцевский суд Москвы приговорил к трем годам условно студента ВШЭ, блогера Егора Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Жукова арестовали 2 августа по "делу 27 июля" после несанкционированных акций в центре Москвы. Позднее с молодого человека сняли обвинения в участии в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но выдвинули новые - в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Они были связаны с видеороликами, которые молодой человек выложил на своем канале "Блог Жукова" на YouTube.

С 3 сентября студент ВШЭ был переведен под домашний арест.

Оглашение приговора студенту ВШЭ Егору Жукову

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Хроника 14 февраля – 06 декабря 2019 годаДело Егора Жукова
Егор Жуков Валерий Фадеев СПЧ

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