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Студент ВШЭ Егор Жуков получил три года условно

Студент Жуков не счел условный срок "окончательной победой"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Получивший три года условно за призывы к экстремизму студент Егор Жуков не считает решение суда окончательной победой.

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"Это не окончательная победа, конечно. Всем большое спасибо. Запрет наложен на администрирование сайтов, значит ли это, что я не смогу продолжить блог? Я не знаю, надо вчитаться в приговор", - сказал Жуков журналистам.

Между тем проректор Вышей школы экономики (НИУ ВШЭ) Валерия Касамара заявила "Интерфаксу", что удовлетворена приговором.

"Я очень рада, что Егор вернется в университет, сможет закончить 4й курс и получить степень бакалавра. Его место в университете. Сейчас Егору нужно успеть сдать сессию, написать диплом и блестяще его защитить", - сказала он, выразив надежду, что формулировка приговора суда, касающаяся ограничений на использование телекоммуникационных сетей, не помешает студенту в учебе..

Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трем годам условно за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. Ему назначен испытательный срок на три года.

Гособвинение просило приговорить студента к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого гособвинитель просил суд запретить подсудимому пользоваться интернетом на 2,5 года. Защитники Жукова настаивали на абсурдности обвинительного заключения и просили суд об оправдательном приговоре.

Жуков был арестован 2 августа по "делу 27 июля" после несанкционированных акций в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее с молодого человека сняли обвинения в участии в беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но выдвинули новые - о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Они были связаны с видеороликами, которые Жуков выложил на своем канале "Блог Жукова" на YouTube.

Оглашение приговора студенту ВШЭ Егору Жукову

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Хроника 14 февраля – 06 декабря 2019 годаДело Егора Жукова
Егор Жуков

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