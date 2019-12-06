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Фигуранта "московского дела" Емельянова приговорили к 2 годам условно

Фигуранта "московского дела" Емельянова приговорили к 2 годам условно
Владимир Емельянов в Мещанском суде
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы условно 27-летнего жителя подмосковных Мытищ Владимира Емельянова за применение насилия к представителю власти на несогласованной акции протеста 27 июля в столице.

"Суд приговорил: признать Емельянова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ. Назначить Емельянову наказание в виде двух лет лишения свободы. Назначенное наказание считать условным", - говорится в приговоре судьи Татьяны Шаниной.

Испытательный срок Емельянову суд установил на три года. Молодого человека освободили из-под стражи в зале суда.

Согласно фабуле дела, Емельянов 27 июля на улице Рождественка в центре Москвы схватил сотрудника Росгвардии двумя руками сзади и потянул на себя.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Емельянова к четырем годам колонии общего режима. Защита настаивала на оправдании молодого человека ввиду отсутствия в его действиях состава вмененного преступления.

Ранее в пятницу Тверской суд Москвы приговорил к штрафу в 120 тыс. рублей москвича Павла Новикова, признавшего вину в применении насилия к полицейскому 27 июля, и назначил год в колонии общего режима еще одному участнику акции Никите Чирцову.

Поддержать фигурантов в суды, которые находятся в одном здании, пришло множество активистов и солидарных с попавшими под уголовное преследование в рамках расследования событий 27 июля.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статья 318 УК РФ).

Москва Владимир Емельянов

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