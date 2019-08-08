Разыскиваемого фигуранта "дела 27 июля" Сергея Фомина задержали

Следствие считает его организатором массовых беспорядков в Москве

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет сообщил о задержании Сергея Фомина, которого ранее объявили в розыск по "делу 27 июля". Ранее СК обвинил его в использовании чужого годовалого ребенка, которого мужчина взял на руки, чтобы выйти из полицейского оцепления.

Фомину предъявят обвинение в организации массовых беспорядков, сообщили в пресс-службе СК. По версии следствия, он "направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков". Следствие попросит суд его арестовать.

Ранее 8 августа источник "Интерфакса" говорил, что Фомин сам пришел к следователю. В розыск его объявили 5 августа. Вечером 7 августа СКР сообщил, что в деле 11 фигурантов, девять арестованы, двое находятся в розыске, в том числе Фомин.

В ночь на 31 июля у Фомина и у его родителей прошли обыски, после обысков его возили в СК на допрос и отпустили. Он прокомментировал события 27 июля и то, что за ними последовало, в аккаунте своей матери в фейсбуке. По его словам, в телесюжетах об акции его обвинили в координации действий протестующих, хотя он только в одной ситуации вывел из Брюсова переулка около тысячи человек "от дубинок ОМОНа". "Да, в конце старого Арбата друзья вывели меня из этого шествия, и надели на меня "кенгурятник" со моим годовалым племянником (я смеялся, но согласился) потому что начали за меня беспокоиться", - написал он.

6 августа прокуратура Москвы сообщила, что установила нарушение прав годовалого мальчика, которого родители взяли с собой на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 числа. Прокуроры выяснили, что на акции они подвергли заведомо беспомощного ребенка опасности, передав его третьему лицу. Это причинило ребенку физический и моральный вред, говорилось в первоначальной редакции пресс-релиза, затем этот пассаж оттуда убрали. По оценке надзорного ведомства, родители допустили эксплуатацию мальчика вопреки его интересам. Поэтому, на основании ч. 1 ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса прокурор попросил суд лишить супругов родительских прав. Заявление прокуратуры поступило в Перовский суд Москвы.

Отец ребенка Дмитрий Проказов объяснил затем, что Фомин - их родственник. По его словам, 27 июля они ходили гулять с ребенком в центр города, в акции участвовать не собирались. С прогулки они возвращались с Фоминым, и Проказов попросил его понести мальчика. Мужчина добавил, что дома у них прошел обыск и что их вызвали к следователю, но потом выяснилось, что у следствия к Проказовым претензий нет.