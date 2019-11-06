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Мосгорсуд подтвердил родительские права участвовавших в акции 27 июля супругов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался лишать родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которых прокуратура обвинили в том, что они взяли годовалого сына на несогласованную акцию 27 июля и подвергли его опасности. Об этом сообщил адвокат семьи Максим Пешков.

Прокуратура Москвы начала добиваться, чтобы супругов лишили родительских прав, в августе. По версии надзорного ведомства, 27 июля они передали сына вопреки его интересам в руки третьему лицу, подвергнув опасности его жизнь и здоровье. В СКР утверждали, что они дали ребенка предполагаемому нарушителю, чтобы тот смог беспрепятственно выйти из полицейского оцепления.

Проказовы утверждали, что в тот день в несогласованной акции не участвовали, а сына дали понести родственнику и другу семьи Сергею Фомину. Фомин впоследствии стал фигурантом дела о массовых беспорядках.

2 сентября Лефортовский суд Москвы отклонил иск прокуратуры о лишении Проказовых родительских прав, но сделал им предупреждение об отношении к ребенку. Решение суда оспорили и прокуратура, и Проказовы.

Прокуратура также добивалась, чтобы родительских прав лишили Петра и Елену Хомских. По версии надзорного ведомства, 3 августа они взяли двух малолетних дочерей на несогласованную акцию в центре Москвы. Хомские возражали, что в политической демонстрации они не участвовали, а просто гуляли с детьми по бульварам. Никулинский суд Москвы отклонил ходатайство прокуратуры, Мосгорсуд затем подтвердил это решение.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В каждый из этих дней в центре города было задержано больше тысячи человек. После 27 июля СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Дмитрий Проказов Ольга Проказова Мосгорсуд Лефортовский суд Петр Хомский Елена Хомская

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