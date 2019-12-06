Осужденный условно студент Жуков устроился на работу в "Новую газету"

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов также предложит Жукову стать внештатным корреспондентом

Студент Высшей школы экономики и видеоблогер Егор Жуков Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Студент Высшей школы экономики Егор Жуков, осужденный на три года условно за призывы к экстремизму, с понедельника выходит на работу в отдел политики и экономики "Новой газеты", сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

"Ему предложили у нас работать еще тогда, когда его освобождали из СИЗО (меняли меру пресечения - ИФ). Мы тогда думали, что не будет домашнего ареста. И он сказал: "Да, конечно". Он будет работать в отделе политики. В понедельник его ждем уже на работе", - сказала Прусенкова в пятницу.

По ее словам, Жуков с радостью принял предложение присоединиться к коллективу издания.

Редакция пытается разобраться в запрете на администрирование сайтов, наложенном на студента приговором суда. "Он сам не знает, что это значит: ему нельзя вести свой собственный канал или вообще ничего нельзя делать в интернете. То есть пока вот этот момент выясним", - сказала Прусенкова. Она добавила, что Жуков в любом случае может работать в бумажном издании и главный редактор Дмитрий Муратов уже заказал ему несколько материалов.

Кроме того, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что предложит Жукову работу в качестве внештатного корреспондента радиостанции.

"Я посмотрел решение суда. Он может на наших ресурсах, не на своих, а на наших сайтах и в соцсетях писать тексты, он может делать видео, он может выступать в эфире радиостанции. Тут никаких преград нет, поэтому я вполне могут предлагать ему разные формы сотрудничества", - сказал Венедиктов "Интерфаксу".

Он уточнил, что намерен встретиться с Жуковым вечером в пятницу или, если не получится, то уже в субботу в первой половине дня. "Я как работодатель предлагаю ему разные формы работы и зарплату соответствующую, а он либо соглашается, либо нет", - сказал Венедиктов.

Он подчеркнул, что выполняет свои обязательства перед судом. "Вы помните, когда я брал за него поручительство, я обещал судье, что когда Егор выйдет, ему будет предоставлена возможность работать на "Эхе". Так что я выполняю то, что обещал в августе", - сказал главред "Эха Москвы".

Ранее Муратов и Венедиктов выступили поручителями за Жукова.

В пятницу Кунцевский суд Москвы приговорил Егора Жукова к трем годам условного срока вместо 4 лет реального, о котором просило гособвинение. Суд признал молодого человека виновным в призывах к экстремизму с использованием интернета за записи в его видеоблоге на YouTube. Своей вины он не признал и намерен обжаловать приговор.