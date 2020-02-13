Мосгорсуд подтвердил приговор Егору Жукову и помиловал лягушек

Изъятые у студента вещдоки ему вернут

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным приговор студенту ВШЭ Егору Жукову за призывы к экстремизму, жалоба защиты была отклонена.

"Ваша честь, в суде первой инстанции я уже произнес последнее слово. Прошу вас проявить сострадание по отношению к лягушкам и вернуть мне фигурку", - сказал Жуков на заседании.

Суд пошел ему навстречу и изменил приговор в части судьбы вещественных доказательств: "Вернуть фигурки лягушки и флаг".

6 декабря Кунцевский суд Москвы приговорил студента к трем годам лишения свободы условно, а принадлежащие ему статуэтки лягушек - к уничтожению. Он вину не признает.



По версии обвинения, он использовал статуэтки как подставку для смартфона, когда записывал свои видеообращения. Их, штатив, фотоаппарат, ноутбук и желтый флаг с изображением змеи черного цвета - символ либертарианцев - у него изъяли при обыске. Прокурор говорил, что по этим уликам было установлено, что он снимал ролики у себя дома.

13 февраля в Мосгорсуде прокурор назвал приговор первой инстанции справедливым и отметил, что суд и следствие тогда не допустили никаких нарушений.

Адвокат Мурад Мусаев требовал приговор отменить, а уголовное дело - закрыть за отсутствием состава преступления, поскольку Кунцевский суд нарушил принцип состязательности сторон, допустив только одного эксперта из ФСБ со стороны обвинения и отклонив всех экспертов-лингвистов со стороны защиты.

Жукова арестовали 2 августа и сначала ему вменили участие в массовых беспорядках в день акции 27 июля в центре Москвы. После повторного обыска у него дома ему переквалифицировали обвинение на часть 2 статьи 280 - призывы к экстремизму. В сентябре он был переведен под домашний арест.

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