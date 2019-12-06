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В Ингушетии начались обыски в сети АЗС в рамках дела об убийстве главы центра "Э"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - После задержания главаря преступной группы Хасана Полонкоева, подозреваемого в причастности к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД республики Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, силовики начали обыски на принадлежащих ему автозаправочных станциях, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"В рамках расследования резонансного дела об убийстве братьев Эльджаркиевых в ряде населенных пунктов (Ингушетии - ИФ), в том числе в селе Яндаре, проводятся обыски. Проверяется документация автозаправочных станций "Империал" Полонкоева", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предполагаемый руководитель ОПГ является крупным бизнесменом в республике, ему принадлежит сеть автозаправочных станций и ряд объектов частного предпринимательства.

Как сообщала ранее в пятницу официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко, по делу об убийстве в Москве начальника центра "Э" и его брата задержаны шесть подозреваемых в этом преступлении, в том числе главарь ОПГ Хасан Полонкоев.

По ее словам, спецоперация, в рамках которой задержанил Полонкоева и пятерых членов банды, прошла 6 декабря в Москве и Ингушетии. Силовики продолжают поиск других людей, причастных к громкому убийству. Полонкоев был доставлен под конвоем в наручниках в центральный офис ведомства в Москве.

Ранее источник сообщал, что в пятницу в домах Полонкоева и председателя контрольно-счетной палаты республики Мустафы Белхароева в рамках этого дела проведены обыски.

Дело об убийстве главы ингушского центра "Э"

Белхароев - родной дядя убитого в декабре 2018 года одного из лидеров влиятельной религиозной общины баталхаджинцев Ибрагима Белхароева. В рамках одной из версий эти убийства могут быть связаны между собой.

Начальник Центра по противодействию экстремизму ингушского МВД Эльджаркиев был убит 2 ноября в Москве, от рук преступника также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник.

Как сообщала "Интерфаксу" Петренко, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин. 4 ноября погибших похоронили на родовом кладбище в Назрани.

Позднее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что следственные органы установили личность главного подозреваемого в убийстве и разыскивают 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева, который является "членом влиятельной религиозной общины баталхаджинцев по прозвищу "Коля".

Хроника 02 ноября – 06 декабря 2019 годаУбийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве
Хасан Полонкоев Ибрагим Эльджаркиев Ингушетия

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