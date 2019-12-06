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По делу об убийстве главы ингушского центра "Э" задержали шесть человек

По делу об убийстве главы ингушского центра "Э" задержали шесть человек
Сотрудники полиции на месте убийства Ибрагима Эльджаркиева
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - По делу об убийстве в Москве начальника центра "Э" МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата задержаны шесть подозреваемых, в том числе главарь преступной группы Хасан Полонкоев, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Следственным комитетом и ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января нападение, а 2 ноября текущего года убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, 6 декабря в Москве и Ингушетии прошла спецоперация, в рамках которой которой задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пять участников.

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Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что обыски в частном домовладении в Ингушетии, где живет председатель контрольно-счетной палаты республики Мустафа Белхароев, проводятся в рамках расследования дела об убийстве братьев Эльджаркиевых. "Мустафа Белхароев - родной дядя убитого недавно одного из лидеров влиятельной религиозной общины баталхаджинцев Ибрагима Белхароева. В рамках одной из версий, эти убийства связаны между собой", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что обыски в пятницу с утра также проходят у предпринимателя Хасана Полонкоева, который также живет в Ингушетии. "Полонокоев - крупный в регионе предприниматель, он также представитель баталхалжинского клана", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Белхароев возглавляет региональную контрольно-счётную палату на протяжении нескольких лет. Он является внуком почитаемого в республики шейха Батал-хаджи Белхароева.

Начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД Ибрагим Эльджаркиев был убит 2 ноября в Москве, от рук преступника также погиб его брат Абдулахмед, работавший врачом в московской клинике.

Позднее источник агентства "Интерфакс" сообщил что следственные органы установили личность главного подозреваемого в убийстве и разыскивают 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева, который является "членом влиятельной религиозной общины баталхаджинцев по прозвищу "Коля".

Один из лидеров общины - 46-летний Ибрагим (Иби) Белхороев был убит неизвестными в Назрани 31 декабря 2018 года. Он был праправнуком шейха Батал-хаджи Белхороева. На потомка шейха уже совершали покушения: в сентябре 2008 года был взорван его автомобиль, тогда Белхроев и еще один человек были ранены, а в мае 2016 года машину Белхроева сожгли возле его дома.

"Некоторые связывают убийство Эльджеркиева с делом об убийстве Ибрагима Белхороева. Есть уверенность в том, что Картоев выступил лишь в роли исполнителя преступления, правоохранительным органам предстоит установить заказчиков", - добавил источник.

Батал-Хаджи Белхороев (1821-1914) - чечено-ингушский религиозный деятель XIX - начала XX века. Его последователи объединились в религиозно-общинную группу, которая существует до настоящего времени и управляется потомками Батал-Хаджи Белхароева.

Хроника 02 ноября – 06 декабря 2019 годаУбийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве
Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев Хасан Полонкоев

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