Президент РФ пообещал не допустить произвола в отношении движения "За права человека"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обещал не допустить произвола в отношении движения правозащитника Льва Пономарева "За права человека".

"Посмотрю, чтобы не было произвола в отношении организации", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ во вторник.

В феврале текущего года года Минюст признал "За права человека" иностранным агентом. После этого Пономарев и его движение получили несколько штрафов на сотни тысяч рублей за несоблюдение требований закона к деятельности организаций-иноагентов. 1 ноября Верховный суд по требованию Минюста ликвидировал эту организацию.

После этого Пономарев сообщил о создании правозащитной гражданской коалиции.