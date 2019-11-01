Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека"

Лев Пономарев Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.

"Суд постановил: ликвидировать Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека", его структурные подразделения, исключить сведения о них из Единого реестра юридических лиц", - говорится в оглашенном решении ВС.

После вынесения этого решения Пономарев заявил "Интерфаксу", что движение "За права человека" продолжит свою деятельность в России, несмотря на решение суда о ликвидации. "Конечно, мы продолжим свою работу. Сохраним свой основной костяк. Работа будет продолжена как в Москве, так и по всей России", - заверил он.

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.

В числе претензию министерства несоответствие устава, принятого в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс, принятым незадолго до последнего изменения устава. Четыре года эти недочеты не замечали, и Минюст выявил их только в 2018 году, говорится в пресс-релизе. "За права человека" предлагало министерству дождаться осеннего съезда движения и внесения поправок в устав на нем, но ответа на это предложение не получило.

Еще одним поводом для претензий считают неоднократные штрафы Роскомнадзора за отсутствие указаний о том, что "За права человека" является иноагентом. Поводом для штрафов, по данным движения, были публикации в СМИ и даже на личных страницах правозащитников в соцсетях, на которых жаловались "активные граждане", "личности которых не удалось установить даже в суде". Общая сумма штрафов достигла 1,9 млн рублей.

В феврале Минюст признал "За права человека" иностранным агентом.