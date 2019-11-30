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Пономарев сообщил о создании правозащитной гражданской коалиции

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Новая общественная организация "За права человека" учреждена на съезде движения, возглавляемого Львом Пономаревым.

"Она, скорее всего, продолжит работу движения, которое существует 22 года", - сказал он в субботу на съезде.

Пономарев сообщил также об образовании гражданской коалиции, в который вошли: движения "За права человека", "Выбор России" (возглавляет политик Владимир Рыжков), общественная инициатива "Гражданин и армия" (координатор - Сергей Кривенко), объединение против строительства мусорного полигона "Шиес" в Архангельской области, объединения родственников дела "Сети" и "Нового величия", родственников фигурантов дела "Хизб-ут Тахрир" (организация запрещена в России).

Кроме того, членами коалиции стали: Правозащитный совет Санкт-Петербурга, Комитет матерей в защиту прав подследственных заключенных, Комитет спасения Печоры, Общественная компания "Нет наркодилерам в погонах", Гражданское общество республики Коми, Центр содействия коренным малочисленным народам Севера и другие правозащитные и экологические организации.

В РоссииМинюст пояснил, что ликвидация движения "За права человека" означает запрет деятельностиЧитать подробнее

На съезде движения участникам предлагают подписать заявление с требованием "отставки председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой и московских судей, приговоривших к лишению свободы по уголовным статьям участников мирных несогласованных акций протеста".

Его участники также примут изменения в устав - именно из-за несоответствия устава действующему законодательству движение было ликвидировано. Но Пономарев надеется, что на апелляции изменения в устав будут учтены.

Съезд движения перенесли в другое место, поскольку в первоначальном якобы отключилось электричество, сообщил ранее Пономарев.

1 ноября Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал основанное правозащитником Львом Пономаревым движение "За права человека". Тогда он заявил "Интерфаксу", что движение продолжит работу.

29 ноября движение подало жалобу в апелляционную коллегию Верховного суда по административным делам на решение о своей ликвидации.

Многие правозащитные и общественные организации высказались против решения о ликвидации "За права человека" и выразили готовность помочь движению. Среди них - СПЧ, "Мемориал", Amnesty International и другие.

За права человека Лев Пономарев

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