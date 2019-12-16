Московская Хельсинкская группа попросила пожертвований

Организации не хватает денег на основные программы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Московская Хельсинкская группа (МХГ) попросила россиян помочь ей деньгами: организации не хватает средств на правозащитную работу. В последнее время основные программы группы проводились за счет денег фонда президентских грантов, но сейчас в МХГ считают маловероятным получение государственного финансирования.

"Сейчас под серьезным давлением находятся очень многие наши коллеги – уважаемые правозащитные институции и организации, которые демонстрируют свою независимость", - отметили в МХГ.

На прошлой неделе общая сумма штрафов для организаций "Мемориала", которые им назначили суды за нарушения закона об иностранных агентах, достигла 2,6 млн рублей. Движение "За права человека" Льва Пономарева было ликвидировано Верховным судом 1 ноября по иску Минюста.

Отправить пожертвование на работу МХГ можно через сайт организации, через "Яндекс.Деньги", с помощью платежных карт или оплатив в банке распечатанную квитанцию.

В организации напомнили, что занимаются системным мониторингом ситуации с правами человека в России и сообщают о его результатах властям, ведут правовые и правозащитные просветительские программы, оказывают бесплатную консультационную помощь по 450-500 обращениям и помогают людям с обращениями в ЕСПЧ. Группа ежегодно вручает премию в области защиты прав человека в десяти номинациях и безвозмездно предоставляет свое помещение для проведения пресс-конференций, консультаций и других мероприятий организациям, у которых нет своих офисов. .

"Вся эта проектная активность, возможность помогать жертвам нарушений прав человека будут очень сильно зависеть от общественной поддержки и пожертвований сограждан", - говорится в обращении.