Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента Жукова

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин еще не читал последнее слово студента ВШЭ Егора Жукова, которое тот произнес в суде, но его ознакомят с этой речью, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путина попросил изучить это выступление член Совета по правам человека Николай Сванидзе на заседании 10 декабря. Он упомянул Жукова, говоря о проблеме неправомерного привлечения к ответственности по обвинениям в экстремизме или преследования участников уличных акций.

Сванидзе напомнил, что Жукову сначала вменяли участие в массовых беспорядках, но затем "выяснилось, что его спутали с другим человеком, неотличимо на него похожим, но это был не он, а массовых беспорядков вовсе не оказалось". Чтобы "не отпускать" задержанного, ему вменили пропаганду экстремизма и затем суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, добавил член СПЧ.

"Егор Жуков, я вам должен сказать, принципиальный противник насилия и экстремизма, этот мальчик, это суть всех его выступлений. Владимир Владимирович, распорядитесь, чтобы вам положили на стол текст его последнего слова в суде. Это новое поколение, за ним будущее. Это поколение внутренне свободное с твердой гражданской позицией", - сказал Сванидзе.

На этом же заседании Жукова также упомянул адвокат Генри Резник, когда предлагал президенту начать диалог с протестующими и с критиками власти.