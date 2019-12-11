Песков объяснил, почему Путин не ответил на вопрос о "деле Голунова" на заседании СПЧ

Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Архивное фото. Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин упустил тему "дела Голунова" из-за большого количества вопросов во время выступления журналистки Екатерины Винокуровой на заседании СПЧ, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается президента, поскольку там было много вопросов в одном, по всей видимости, он просто эту тему упустил. Поскольку очень много вопросов было задано, я думаю, что только поэтому. Какого-то иного умысла здесь нет", - сказал Песков журналистам.

Так он объяснил, почему президент оставил без ответа вопрос Винокуровой о "деле Голунова" в ходе заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник.

Песков отметил, что Путин получает текущую информацию по этому делу.

"У него есть текущая информация, но я не знаю, есть ли там новые элементы. Там же идет разбирательство по линии Следственного комитета, но нового ничего нет", - сказал он.

Задержание Голунова

6 июня полицейские в Москве на Цветном бульваре задержали журналиста-расследователя Ивана Голунова - сотрудника издания "Медуза", базирующегося в Латвии.

Тогда полиция заявила, что при досмотре и при обыске в квартире Голунова были найдены наркотики. В пресс-релизе на сайте столичного ГУ МВД были опубликованы фотографии, сделанные в неких помещениях. На снимках было большое количество свертков и пакетов с предположительно наркотическими веществами, а также колбы и ведра и другие приспособления, которые могут быть использованы для производства наркотиков. Близкие Голунова заявили, что только одна фотография из девяти была сделана дома у Голунова.

В пресс-службе полиции сначала заявили, что все фотографии подлинные. Затем там уточнили, что действительно, дома у журналиста был сделан только один снимок, а остальные фотографии связаны с делом группировки наркоторговцев, на связь с которыми якобы проверяли Голунова.

В тот же день пресс-служба сообщила, что "некачественную информацию" для публикации на сайте предоставили сотрудники УВД по Западному округу Москвы, которые задерживали Голунова. По факту была начата служебная проверка.

Между тем журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и отправили под домашний арест.

Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием. На фоне широкой общественной кампании 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.

В какую сторону движется дело

Изначально "делом Голунова" занималось следствие УВД по ЗАО Москвы, после чего оно было передано в главк столичной полиции, прекратившее преследование журналиста. После освобождения Голунова дело осталось в МВД, которое в его рамках проверяло действия своих сотрудников, задерживавших журналиста. В СКР дело было передано в июне по решению Генпрокуратуры.

После прекращения преследования журналиста в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.

В связи с "делом Голунова" своих должностей лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, по официальной информации, были уволены после внутренней проверки, также впоследствии был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров.

2 декабря Басманный районный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы Голунова на бездействие Следственного комитета при расследовании его уголовного дела. 4 декабря стало известно, что защита Голунова подала апелляционную жалобу на решение суда об отказе удовлетворить жалобу на волокиту в СК РФ.