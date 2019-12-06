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Студент ВШЭ Егор Жуков получил три года условно

Изъятую у Жукова фигурку лягушек уничтожат по решению суда

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Кунцевский суд Москвы решил судьбу вещественных доказательств по делу студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, осужденного на три года условно по обвинению в призывах к экстремизму.

"Вещественные доказательства по делу - желтый флаг с изображением змеи черного цвета и сувенирную фигурку в виде трех лягушек - уничтожить. Три оптических диска хранить при деле", - огласила решение судья Светлана Ухнаева.

Также, согласно приговору, вещественные доказательства - штатив, фотоаппарат, ноутбук, ранее изъятые у Жукова, ему вернут.

Что можно делать Жукову в интернете

Запрет суда, наложенный Жукова, предполагает, что он не сможет вести и создавать только свои интернет-ресурсы, но сможет публиковаться на чужих, а также в целом пользоваться интернетом, пояснила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Марина Макушина.

Представитель суда отметила, что если ресурс создан третьим лицом, то он может публиковать контент Жукова.

Кунцевский суд Москвы в пятницу приговорил к трем годам условно студента ВШЭ, блогера Жукова за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности. Также ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, и схожей с ней.

Оглашение приговора студенту ВШЭ Егору Жукову

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Хроника 14 февраля – 06 декабря 2019 годаДело Егора Жукова
Егор Жуков

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