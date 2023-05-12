Два летчика погибли в Крыму при крушении военного вертолета

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Крыму потерпел катастрофу ударный вертолет Ми-28, оба летчика погибли, сообщили в Минобороны РФ.

"12 мая 2023 года в 15:42 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба летчика погибли", - говорится в сообщении.

"Предварительная причина крушения - отказ техники", - заявили в Минобороны РФ.

"К месту аварии направлена комиссия главного командования ВКС для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

По официальным данным, существует несколько модификаций вертолета Ми-28: ударный Ми-28Н "Ночной охотник", учебно-боевой Ми-28УБ и модернизированный "Ночной охотник" Ми-28НМ.