Поиск
ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Площадь пожара на "Адмирале Кузнецове" выросла до 600 кв. м

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Площадь возгорания на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" достигла 600 квадратных метров, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Он добавил, что это не окончательные данные, площадь пожара уточняется, на месте идет очень густой дым. Пожарные работают по второму номеру (ранг сложности пожара).

По уточненным данным, в энергоотсеке горят электрокабели, сказал собеседник "Интерфакса".

Ранее источник агентства сообщал, что пожар начался во время ремонтных работ в энергоотсеке на нижней палубе корабля. Сначала площадь возгорания составила 20 кв. м, затем выросла до 120 кв. м.

Судоремонтный завод "Звездочка", который проводит работы на крейсере, подтвердил, что корабль горит и что пожар начался во время огневых работ. Данные СМИ о пострадавших предприятие на тот момент уточняло. Источник агентства говорил, что пропали три человека, которые в момент возгорания были в трюме и с которыми пропала связь, а еще шестерых успели спасти Позднее стало известно, что двоих из пропавших нашли.

По данным источника, пожар на "Адмирале Кузнецове" тушат силы и средства ГУ МЧС России по Мурманской области и Спецуправления ФПС N48 МЧС России (находится в ЗАТО Североморск, обеспечивает безопасность ЗАТО и атомных объектов).

В управлении МЧС по Мурманской области сказали, что комментировать ситуацию пока не будут.

Хроника Пожар на "Адмирале Кузнецове"
Адмирал Кузнецов ЦС Звездочка МЧС Мурманская область

Новости по теме

Новости

Солдат в карауле покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Источник сообщил о шести пострадавших на "Адмирале Кузнецове"

В Кремле рассказали о запросах в адрес Германии по выдаче Зелимхана Хангошвили

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Глава ОСК допустил человеческий фактор в истории с пожаром на "Адмирале Кузнецове"

Глава ОСК допустил человеческий фактор в истории с пожаром на "Адмирале Кузнецове"
Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Двое пропавших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" найдены живыми

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Пожар на "Адмирале Кузнецове" начался при огневых работах

Россия объявила двух сотрудников посольства Германии персонами нон грата

Россия объявила двух сотрудников посольства Германии персонами нон грата
Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Источник сообщил о пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" и троих пропавших

Источник сообщил о пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" и троих пропавших

На ТНТ объяснили прекращение показа сериала "Слуга народа"

Подлодка частично затонула в Приморье по пути на утилизацию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');