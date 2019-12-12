Площадь пожара на "Адмирале Кузнецове" выросла до 600 кв. м

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Площадь возгорания на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" достигла 600 квадратных метров, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Он добавил, что это не окончательные данные, площадь пожара уточняется, на месте идет очень густой дым. Пожарные работают по второму номеру (ранг сложности пожара).

По уточненным данным, в энергоотсеке горят электрокабели, сказал собеседник "Интерфакса".

Ранее источник агентства сообщал, что пожар начался во время ремонтных работ в энергоотсеке на нижней палубе корабля. Сначала площадь возгорания составила 20 кв. м, затем выросла до 120 кв. м.

Судоремонтный завод "Звездочка", который проводит работы на крейсере, подтвердил, что корабль горит и что пожар начался во время огневых работ. Данные СМИ о пострадавших предприятие на тот момент уточняло. Источник агентства говорил, что пропали три человека, которые в момент возгорания были в трюме и с которыми пропала связь, а еще шестерых успели спасти Позднее стало известно, что двоих из пропавших нашли.

По данным источника, пожар на "Адмирале Кузнецове" тушат силы и средства ГУ МЧС России по Мурманской области и Спецуправления ФПС N48 МЧС России (находится в ЗАТО Североморск, обеспечивает безопасность ЗАТО и атомных объектов).

В управлении МЧС по Мурманской области сказали, что комментировать ситуацию пока не будут.