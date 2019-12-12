Пожар на "Адмирале Кузнецове" начался при огневых работах

Информацию о пропавших судоремонтный завод "Звездочка" "не подтверждает, но проверяет"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Центр судоремонта "Звездочка" подтвердил, что на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" начался пожар. Это произошло в ходе огневых работ, говорится в пресс-релизе. Данные о пострадавших предприятие не подтверждает.

"Работники, выполнявшие работу, эвакуированы. - говорится в заявлении. - В настоящий момент пожарные занимаются ликвидацией этого возгорания. Информацию, которая прошла по поводу пострадавших, мы ее не подтверждаем, но уточняем ее".

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что пожар начался в энергоотсеке на второй палубе. Энергоотсек охвачен огнем на площади 120 квадратных метров, предварительно, там горит дизельное топливо. По сведениям собеседника агентства, с корабля спасли шесть человек, один из них пострадал. Три человека в момент возгорания были в трюме, связь с ним установить не удалось, говорил он. Позднее стало известно, что двое пропавших были найдены.

Пожар тушат сотрудники двух управлений МЧС в Заполярье, сообщил источник "Интерфакса": "Работает Главное управление МЧС России по Мурманской области, они запросили помощь Специального управления ФПС N48 МЧС России (находится в ЗАТО Североморск, обеспечивает безопасность ЗАТО и атомных объектов. - ИФ.)".

По словам другого источника, сигнал о пожаре на нижней палубе авианосца в первом энергоотсеке поступило в 10:49 по московскому времени. "Звено работает на поиск пострадавших. Работает один ствол, готовятся к пенной атаке", - добавил он.

Военные договорились со "Звездочкой" о ремонте и модернизации авианосца в апреле 2018 года. Предполагалось, что корабль оснастят морским вариантом комплекса ПВО "Панцирь", заменят котлы, насосы и полетные системы. Сроки завершения работ назывались разные. Летом 2019 года главком ВМФ адмирал Николай Евменов говорил, ремонт завершится в 2021 году, в декабре президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сказал, что корабль сдадут в 2022 году. Крейсеру потребовался дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки.

Уже во время ремонта, когда "Адмирал Кузнецов" выходил из плавучего дока 82-го судоремонтного завода в Рослякове, в ночь на 30 октября 2018 года плавдок затонул. Один из кранов дока упал на палубу авианосца. Официально сообщалось, что в результате были повреждены корпусные конструкции выше ватерлинии, повреждения незначительны и угрозы затопления корабля нет.