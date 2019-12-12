Что произошло за день: четверг, 12 декабря

Очередное крупное ЧП на "Адмирале Кузнецовом", отставка двоих губернаторов и подозреваемые по делу об убийстве журналиста Шеремета

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел крупный пожар в энергоотсеке. По последним данным, огонь распространился на площади 600 квадратных метров, затем был локализован, тушение продолжается. Источник сообщил об одном погибшем, еще два человека пропали без вести. В Северном флоте официально пока сообщают о 10 пострадавших военнослужащих. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов допустил, что причиной пожара, начавшегося при сварочных работах, мог стать человеческий фактор. Источник сообщил, что сроки ремонта крейсера сдвинутся как минимум на полгода.

- Владимир Путин принял отставку губернаторов Иркутской области и Еврейской АО. Врио руководителя Иркутской области вместо Сергея Левченко назначен Игорь Кобзев, служивший в МЧС. На смену Александру Левинталю пришел сенатор Ростислав Гольдштейн.

- В Москве простились с бывшим мэром Юрием Лужковым. Отпевание в храме Христа Спасителя провел патриарх Кирилл. На церемонии присутствовали президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. Источник в окружении Лужкова рассказал, что гроб с телом оставался закрытым по решению семьи, чтобы покойный "остался в памяти живым, энергичным человеком". Бывшего градоначальника похоронили на Новодевичьем кладбище.

- МИД РФ выслал из страны двоих сотрудников посольства Германии. Это зеркальный ответ на высылку двоих российских дипломатов из Германии на фоне дела об убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине. В МИД ФРГ сочли, что Россия подает "неправильный сигнал", и выразили надежду на помощь в расследовании. Между тем в Кремле подтвердили, что ранее Москва направляла Германии запрос об экстрадиции Хангошвили в связи с его причастностью к терактам.

- На Украине задержали пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Фигурантами дела стали военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, которая заложила бомбу под автомобиль, а также музыкант и ветеран боев в Донбассе Андрей Антоненко и воевавшие там же супруги Владислав и Инна Грищенко. Между тем президент Украина Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков опровергли сообщения о том, что быстрое раскрытие убийства Шеремета обеспечит Авакову сохранение поста.