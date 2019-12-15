Поиск

На "Восточном" начался монтаж оборудования для нового стартового комплекса

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Монтаж оборудования нового стартового комплекса начнётся в воскресенье на космодроме "Восточный", сообщил журналистам замгендиректора ЦЭНКИ по созданию космодрома Сергей Костарев.

"Сегодня знаковое событие на космодроме - начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса", - сказал Костарев.

По его словам, в изготовлении оборудования задействовано 14 предприятий, ранее участвовавших в строительстве Байконура и Плесецка.

В ноябре гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что график строительства второй очереди космодрома выдерживается.

Строительств планируется завершить в 2023, после чего с космодрома смогут запускать ракеты-носители "Ангара".

космодром "Восточный"

Новости по теме

Новости

Николай Рыбаков избран председателем "Яблока"

Экс-прокурора района Владикавказа задержали по подозрению в заказном убийстве

Что произошло за день: суббота, 14 декабря

Сомневающиеся в смерти основателя криптобиржи клиенты потребовали его эксгумации

Сомневающиеся в смерти основателя криптобиржи клиенты потребовали его эксгумации

В Сингапуре россиянина обвинили в финансовых махинациях

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Предварительную оценку ущерба от пожара на "Адмирале Кузнецове" дадут на следующей неделе

Мобильники на уроках запретили уже в каждой четвертой школе в России

Приставы назвали число россиян, которым закрыт выезд из-за долгов

Приставы назвали число россиян, которым закрыт выезд из-за долгов

Ростовский учитель, обругавший ученика за спор с депутатом "Единой России", получил выговор

Что произошло за день: пятница, 13 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');