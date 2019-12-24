Поиск

Детали башни обслуживания комплекса "Ангара" прибыли на космодром "Восточный"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Партия крупногабаритного оборудования для кабель-заправочной башни, входящей в состав наземной инфраструктуры ракетного комплекса "Ангара", поступила на космодром Восточный (Амурская область).

Пресс-служба центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие Роскосмоса) во вторник сообщает, что доставлены четвертый, пятый и шестой этажи кабель-заправочной башни. Оборудование размещено на территории промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома.

"Для транспортировки составных частей башни в Амурскую область было задействовано семь низкорамных тралов. Первый и третий этажи башни пришли на космодром в октябре, поставка остальных составных частей согласно графика завершится до конца 2021 года", - говорится в сообщении.

Башня будет состоять из 17 этажей (66 метров), это самое крупногабаритное наземно-технологическое оборудование в составе наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Ангара".

За год на космодром прибыло более ста единиц автомобильного транспорта и 37 железнодорожных вагонов - это почти 600 мест технологического оборудования. На Восточный уже доставлены составные части 17 систем, из них пять - в полном объеме.

Как сообщалось, начало системных пусков ракет "Ангара" с космодрома Восточный намечено на август 2023 года. К этому моменту должна быть достигнута полная строительная готовность и установка технологического оборудования.

Стартовый комплекс рассчитан на 10 пусков в год ракет "Ангара". В его состав войдут пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы пожаротушения и другие комплексы.

Космический ракетный комплекс "Ангара" предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" (модификация "А5М", модернизированная), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком "Ангара-А5В".

Последний пуск ракет-носителей семейства "Ангара" произошел в 2014 году. Как показали результаты испытания, ракета потребовала доработки.

космодром "Восточный"

Новости по теме

Новости

Минюст разработал регламент надзора за заключенными

Учения по устойчивости Рунета прошли успешно

Учения по устойчивости Рунета прошли успешно

Что произошло за день: понедельник, 23 декабря

МИД Украины передал РФ ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины передал РФ ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

ФТС подтвердила следственные мероприятия в центральном аппарате и на двух таможнях

Дело Baring Vostok

В Baring Vostok сочли, что следствие по делу против Калви закончилось ничем

Жизнь почти половины россиян стала хуже в 2019 году

Дело Baring Vostok

СК переквалифицировал обвинение по "делу Baring Vostok"

Кадыров не будет менять работу в Чечне на федеральные должности

Путин пообещал "разбор полетов" из-за ситуации с акушерскими пунктами в регионах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');