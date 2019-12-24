Детали башни обслуживания комплекса "Ангара" прибыли на космодром "Восточный"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Партия крупногабаритного оборудования для кабель-заправочной башни, входящей в состав наземной инфраструктуры ракетного комплекса "Ангара", поступила на космодром Восточный (Амурская область).

Пресс-служба центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие Роскосмоса) во вторник сообщает, что доставлены четвертый, пятый и шестой этажи кабель-заправочной башни. Оборудование размещено на территории промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома.

"Для транспортировки составных частей башни в Амурскую область было задействовано семь низкорамных тралов. Первый и третий этажи башни пришли на космодром в октябре, поставка остальных составных частей согласно графика завершится до конца 2021 года", - говорится в сообщении.

Башня будет состоять из 17 этажей (66 метров), это самое крупногабаритное наземно-технологическое оборудование в составе наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Ангара".

За год на космодром прибыло более ста единиц автомобильного транспорта и 37 железнодорожных вагонов - это почти 600 мест технологического оборудования. На Восточный уже доставлены составные части 17 систем, из них пять - в полном объеме.

Как сообщалось, начало системных пусков ракет "Ангара" с космодрома Восточный намечено на август 2023 года. К этому моменту должна быть достигнута полная строительная готовность и установка технологического оборудования.

Стартовый комплекс рассчитан на 10 пусков в год ракет "Ангара". В его состав войдут пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы пожаротушения и другие комплексы.

Космический ракетный комплекс "Ангара" предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" (модификация "А5М", модернизированная), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком "Ангара-А5В".

Последний пуск ракет-носителей семейства "Ангара" произошел в 2014 году. Как показали результаты испытания, ракета потребовала доработки.