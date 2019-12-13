Приморский суд дал пять лет экс-директору ТМК, строившей космодром Восточный

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд в пятницу, рассмотрев апелляционные жалобы защиты и обвинения, приговорил к 5 годам лишения свободы бывшего генерального директора уссурийской "Тихоокеанской мостостроительной компании" (ТМК), которая была субподрядчиком на стройке космодрома Восточный, Виктора Гребнева, который ранее был осужден условно.

"Приговор в отношении Гребнева изменен, исключено указание об его условном осуждении, а также дополнительное наказание в виде штрафа. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", - сообщила агентству "Интерфакс-Дальний Восток" пресс-секретарь Приморского краевого суда Яна Шеремета.

Она уточнила, что Гребнев осужден за растрату в особо крупном размере, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

Как сообщалось, в конце июня Уссурийский районный суд приговорил Гребнева к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тыс. руб. Стороны гособвинения и защиты обжаловали приговор, обвинение добивалось реального лишения свободы, защита - оправдательного приговора.

Гребнев обвинялся растрате в особо крупном размере, с использованием служебного положения и преднамеренном банкротстве. По версии следствия, фигурант дела, являясь гендиректором ЗАО "ТМК", используя свое служебное положение, распорядился вверенными ему денежными средствами в размере свыше 407 млн руб.

Он же, по данным следствия, с января 2012 года по декабрь 2014 года совершал действия, направленные на преднамеренное банкротство возглавляемого им предприятия.

В результате неэффективного использования им имущества ЗАО "ТМК" финансовое состояние компании начало ухудшаться. Возникли проблемы с выплатой зарплаты рабочим.

Арбитражный суд Приморского края признал ЗАО "ТМК" банкротом. В ходе расследования дела было арестовано имущество обвиняемого, а также имущество компании, учредителем которой он является, стоимостью около 300 млн руб. Гребнев находился под домашним арестом.

ТМК являлось субподрядчиком строительства космодрома "Восточный". В 2015 году доведенные до отчаяния рабочие прямо со стройплощадки космодрома в Амурской области по видеомосту в ходе прямой линии с президентом РФ обратились за помощью к Владимиру Путину.