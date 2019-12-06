Программу использования конверсионных МБР для запуска спутников возобновят в РФ в 2020 году

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Работы по программе применения межконтинентальных баллистических ракет для запуска малых космических аппаратов будут развернуты в России в следующем году, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Работа идет, но не так быстро, как хотелось. В следующем году должна быть развернута реальная работа", - сказал собеседник агентства. Так он ответил на вопрос перспектив возобновления использования конверсионных МБР для пусков спутников.

В феврале "Роскосмос" сообщал, что госкорпорация оценивает возможность возобновления запусков ракет по программе "Старт-1".

Зимой космодром Восточный посетила рекогносцировочная комиссия под руководством исполнительного директора по обеспечению качества и надежности "Роскосмоса" Александра Лопатина. Как сообщала госкорпорация, среди задач комиссии была и оценка "возможности возобновления запусков ракет легкого класса типа "Старт-1".

Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов 5 февраля заявил, что идея применения межконтинентальных баллистических ракет для запуска малых космических аппаратов поддержана руководством РФ.

"Одним из направлений диверсификации ... является направление по возможности использования снимаемых с дежурства боевых ракет в мирных целях для вывода малых космических аппаратов на низкие околоземные орбиты", - сказал Соломонов в интервью канала госкорпорации "Роскосмос" в YouTube.

Он напомнил, что применение МБР для вывода спутников в космос - не новая идея, однако на некоторое время эта программа была свернута.

"Достаточно сказать, что все те материалы, которые были подготовлены в виде доклада президенту на эту тему, получили его одобрение, и на сегодняшний день мы под руководством "Роскосмоса" проводим активную маркетинговую работу по всему миру для того, чтобы завоевать рынок", - сказал Соломонов.