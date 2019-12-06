Программу использования конверсионных МБР для запуска спутников возобновят в РФ в 2020 году
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Работы по программе применения межконтинентальных баллистических ракет для запуска малых космических аппаратов будут развернуты в России в следующем году, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
"Работа идет, но не так быстро, как хотелось. В следующем году должна быть развернута реальная работа", - сказал собеседник агентства. Так он ответил на вопрос перспектив возобновления использования конверсионных МБР для пусков спутников.
В феврале "Роскосмос" сообщал, что госкорпорация оценивает возможность возобновления запусков ракет по программе "Старт-1".
Зимой космодром Восточный посетила рекогносцировочная комиссия под руководством исполнительного директора по обеспечению качества и надежности "Роскосмоса" Александра Лопатина. Как сообщала госкорпорация, среди задач комиссии была и оценка "возможности возобновления запусков ракет легкого класса типа "Старт-1".
Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов 5 февраля заявил, что идея применения межконтинентальных баллистических ракет для запуска малых космических аппаратов поддержана руководством РФ.
"Одним из направлений диверсификации ... является направление по возможности использования снимаемых с дежурства боевых ракет в мирных целях для вывода малых космических аппаратов на низкие околоземные орбиты", - сказал Соломонов в интервью канала госкорпорации "Роскосмос" в YouTube.
Он напомнил, что применение МБР для вывода спутников в космос - не новая идея, однако на некоторое время эта программа была свернута.
"Достаточно сказать, что все те материалы, которые были подготовлены в виде доклада президенту на эту тему, получили его одобрение, и на сегодняшний день мы под руководством "Роскосмоса" проводим активную маркетинговую работу по всему миру для того, чтобы завоевать рынок", - сказал Соломонов.
Семейство конверсионных многоцелевых транспортабельных ракетно-космических комплексов (РКК) "Старт" включало самостоятельно разработанные и эксплуатировавшиеся независимо друг от друга РКК "Старт-1" (четырехступенчатый носитель) и РКК "Старт" (пятиступенчатый носитель). В основе этой техники - боевые ракетные мобильные комплексы "Пионер" и "Тополь".
"Старт-1" - экологически чистый твердотопливный носитель, предназначавшийся для запуска малогабаритных космических аппаратов на низкие околоземные орбиты, в том числе спутников связи, дистанционного зондирования Земли, экологического контроля.
Первый запуск РН "Старт-1" был произведен 25 марта 1993 года с космодрома Плесецк. Первым космическим аппаратом, выведенным ракетой-носителем "Старт-1" 4 марта 1997 года на круговую солнечно-синхронную орбиту с космодрома Свободный, был российский космический аппарат "Зея".
В декабре 1997 года был выведен на орбиту космический аппарат Early Bird-1, выполненный в рамках российско-американской программы фирмы Earth Watch США и НТЦ "Комплекс - МИТ" (Россия). В декабре 2000 года проведен запуск космического аппарата EROS-A1 фирмы West Indian Space (Израиль). В феврале 2001 года выполнен запуск космического аппарата Odin шведской корпорации Swedish Space Corporation.
В декабре 2018 года Соломонов в интервью "Коммерсанту" сообщал, что первый старт после возобновления программы может состояться в 2022 году.