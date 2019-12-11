Семью убитой Соколовым аспирантки встревожила тактика его защиты

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Защита бывшего преподавателя СПбГУ, историка Олега Соколова, убившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, добивается признания его невменяемым с целью освобождения от наказания или смягчения квалификации, считают потерпевшие.

"По моему мнению, все совокупные действия стороны защиты Соколова направлены на то, чтобы он был признан невменяемым (в результате чего Соколов будет освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение - ИФ) или на переквалификацию его действий со статьи 105 УК - убийство на статью 107 - убийство, совершенное в состоянии аффекта, по которой наказание не более 3 лет колонии", - заявила на пресс-конференции в Москве адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери погибшей аспирантки Галины Ещенко.

Адвокат считает, что, если экспертиза признает Соколова вменяемым, то его защита попросит суда присяжных и будет всячески добиваться снисхождения, которое сделает невозможным назначение историку максимального наказания. "Он (Соколов - ИФ) прекрасный актер и он устроит театральное выступление для суда присяжных", - отметила Бакшеева.

По ее словам, до настоящего времени защита Соколова не связывалась с потерпевшей стороной, чтобы принести извинения.

В свою очередь адвокат Соколова Александр Почуев сообщил журналистам, что его подзащитный намерен выплатить семье погибшей денежные средства. Однако, по его словам, на связь удалось выйти пока только с братом девушки, который отказался от каких-либо денег.

Петербургский историк Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней сожительницы - аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко (часть 1 статьи 105 УК РФ).

По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке.

Соколов с санкции суда был заключен под стражу. Сейчас он находится в Москве в центре психиатрии и наркологии имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Соколов вину признал. Его адвокат заявлял, что ученый намерен публично извиниться перед потерпевшей стороной и что защита рассматривает различные версии трагедии - "начиная от банального убийства, которая сейчас представлена в прессе, заканчивая какими-то мистическими версиями".

Расследованием дела занимается центральный аппарат Следственного комитета.