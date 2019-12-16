Рогозин назвал дату строительства комплекса для сверхтяжелой ракеты на "Восточном"

Сверхтяжелая ракета-носитель "Энергия" (архив) Фото: Альберт Пушкарев/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Строительство стартового комплекса для перспективной ракеты-носителя сверхтяжелого класса планируется начать в 2022 году, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Согласно презентации, представленной Рогозиным журналистам, "создание стартового комплекса космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса" запланировано на 2022-2028 гг.

По его словам уже началось предметное проектирование третьей очереди Восточного.

Рогозин также отметил, что технический комплекс Восточного будет универсальным и сможет после достройки использоваться для монтажа ракет различных классов.

"Если вы сравните с Байконуром, где каждый стартовый комплекс находится на огромной территории, до 40км расстояние между ними, то здесь все будет компактно", - отметил глава "Роскосмоса".

Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков ракеты-носителя "Союз-5". Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.