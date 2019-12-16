Поиск

Рогозин назвал дату строительства комплекса для сверхтяжелой ракеты на "Восточном"

Рогозин назвал дату строительства комплекса для сверхтяжелой ракеты на "Восточном"
Сверхтяжелая ракета-носитель "Энергия" (архив)
Фото: Альберт Пушкарев/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Строительство стартового комплекса для перспективной ракеты-носителя сверхтяжелого класса планируется начать в 2022 году, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Согласно презентации, представленной Рогозиным журналистам, "создание стартового комплекса космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса" запланировано на 2022-2028 гг.

По его словам уже началось предметное проектирование третьей очереди Восточного.

Рогозин также отметил, что технический комплекс Восточного будет универсальным и сможет после достройки использоваться для монтажа ракет различных классов.

"Если вы сравните с Байконуром, где каждый стартовый комплекс находится на огромной территории, до 40км расстояние между ними, то здесь все будет компактно", - отметил глава "Роскосмоса".

Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков ракеты-носителя "Союз-5". Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.

космодром Восточный

Новости

Группа FESCO решила продать зерновозы

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 декабря

Что произошло за день: воскресенье, 15 декабря

Володин расценил как угрозу призыв японских коммунистов объявить Курилы своей территорией

Володин расценил как угрозу призыв японских коммунистов объявить Курилы своей территорией

Российские военные взяли на сопровождение вошедший в Черное море эсминец США

Телеканал "Россия 1" опроверг сообщения о вмешательстве в запись проекта "Би-2"

В Севастополе в районе затопления дока с подлодкой произошел разлив нефтепродуктов

В Севастополе в районе затопления дока с подлодкой произошел разлив нефтепродуктов

В эксперимент по налогу на самозанятых вошли еще 19 регионов РФ

В эксперимент по налогу на самозанятых вошли еще 19 регионов РФ

Вертолет Ми-8 повредил шасси после посадки в аэропорту Иркутска

Песков заявил о попытке Киева изменить согласованный документ нормандского саммита

Песков заявил о попытке Киева изменить согласованный документ нормандского саммита
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');