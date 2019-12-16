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СКР завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в многомиллионном взяточничестве и хищениях, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".

Она напомнила, что Шестун обвиняется в мошенничестве, отмывании преступных доходов, незаконной предпринимательской деятельности, получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, п. "б" ч. 4 ст. 174.1, ст. 289, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, занимая в период с 2003 по 2018 годы должность главы Серпуховского района, через доверенных лиц "Шестун создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций". "Получаемые от этого доходы (Шестун - ИФ) использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Также ему инкриминируется получение взятки за общее покровительство", - сказала Петренко.

По данным СКР, с 2008 по 2011 годы Шестун совместно с Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым незаконно приобрели право собственности на четыре земельных участка, расположенных в деревне Борисово сельского поселения Данковское площадью 10 га, причинив ущерб бюджету в особо крупном размере на сумму более 64,5 млн рублей.

"Для этого они использовали аффилированное им ООО "Центр". Преступная схема состояла в том, что первоначально земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней строилась небольшая хозяйственная постройка. После оформления права собственности на землю ее перепродавали", - сказала Петренко.

Она отметила, что в период с 2011 по 2014 годы путем проведения ряда сделок через аффилированные им ООО "Центр", ООО "Морган" и ООО "ИТВ-Сервис" они легализовали имущество, приобретенное преступным путем - земельные участки, расположенные в деревне Борисово, продав их часть ООО "Лента" за 160 млн руб.

"При этом изначально земля была ими приобретена всего за 628 тыс. рублей. В ходе расследования получены доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым имуществом на сумму около 3,2 млрд руб. (по кадастровой стоимости), оформленного как на них, так и на членов их семей, родственников, иных аффилированных юридических и физических лиц", - сказала представитель СК.

По ее словам, некоторые из этих лиц не были осведомлены о количестве оформленного на их имя объектов недвижимости.

"Собранные следствием доказательства положены в основу исков Генеральной прокуратуры, по первому из которых судом взыскано в доход государства имущества на сумму около 2,2 млрд руб., а второй иск находится в стадии рассмотрения", - сказала Петренко.

Следователи также установили, что в 2010 - 2011 годах Шестун организовал и провел силами районной администрации неофициальную проверку финансово-хозяйственной деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физкультуры и спорта с целью установления сумм поступления и расходования денежных средств.

"Получив необходимую информацию, обвиняемый предложил за вознаграждение оказывать общее покровительство и попустительство по службе фактическому руководителю этой организации. В период с 2012 по 2018 годы через посредника указанный представитель передала Шестуну в качестве взяток денежные средства в сумме порядка 9,4 млн рублей, а также приобрела для базы отдыха Шестуна спортивное оборудование стоимостью более 500 тыс. рублей", - сказала представитель ведомства.

Таким образом, отметила она, общая сумма взятки за указанный период составила свыше 9,9 млн рублей. "В отношении фигурантов уголовного дела Криводубского и Самсонова выделены материалы в отдельное производство в связи с их розыском", - добавила Петренко.

Шестун, который был арестован летом 2018 года, отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным. В течение года он с перерывами держит голодовку в знак протеста против действий следствия и несогласия с решениями судов по его делу. Ранее в декабре родственники и адвокаты бывшего чиновника сообщили, что Шестуна в СИЗО начали кормить принудительно через зонд.

Александр Шестун Светлана Петренко СКР Московская область Серпуховский район

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