Защита Шестуна сообщила, что его в СИЗО насильно накормили через зонд

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который находится под арестом по обвинению в коррупции и продолжает длительную голодовку, начали принудительно кормить через зонд, сообщают его родственники и адвокаты.

"Сегодня, 13 декабря родственники экс-главы Серпуховского района Шестуна получили от него сообщение, датированное 11 декабря. В письме он сообщает, что работники СИЗО применили к нему силу, связали его и насильственно, без его согласия, накормили через зонд и сделали капельницы", - сообщила "Интерфаксу" председатель общественного комитета "Свободу Шестуну" Влада Русина.

Сегодня же, добавила Русина, адвокаты посетили Шестуна в медчасти СИЗО "Матросская тишина". "Он подтвердил, что не давал согласия на вмешательство тюремных врачей. Все руки и ноги у него изуродованы, в синяках, привязывали даже голову при принудительном кормлении. Кормят его с 11 декабря на растяжке, примерно по 30 минут, три-четыре раза в день. Его мучат боли", - сказала она.

"Интерфакс" не располагает ффициальными комментариями ФСИН по этой ситуации.

11 декабря пресс-бюро ведомства сообщило, из-за длительного отказа Шестуна от приема пищи консилиум врачей решил проводить ему интенсивную терапию, "направленную на сохранение жизни и здоровья". При этом в ведомстве подчеркнули, что "интенсивная терапия не включает в себя меры принудительного питания".

Посетившая Шестуна 12 декабря в СИЗО уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что он содержится в "хороших условиях" и "получает необходимую помощь".

Шестун был арестован летом 2018 года. Ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных преступным путем, незаконный бизнес (ст. 289 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере(ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Кроме того, следствие полагает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 год - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Расследование дела уже завершено. Шестун отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным. В течение года он с перерывами держит голодовку в знак протеста против действий следствия и несогласия с решениями судов по его делу.