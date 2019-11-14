Арестованный экс-глава Серпуховского района запланировал новую сухую голодовку

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Арестованный экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун планирует начать новую сухую голодовку через 10 дней, сообщил лидер движения "За права человека" Лев Пономарев.

"Александр Шестун с 25 ноября намерен начать новую сухую голодовку. До этого он уже держал несколько голодовок общей продолжительностью около 180 дней, что сильно отразилось на его здоровье", - сообщил "Интерфаксу" в четверг Пономарев, ознакомившийся с текстом обращения Шестуна.

Ранее в ноябре Генпрокуратура РФ выявила более 800 незаконно нажитых Шестуном объектов недвижимости стоимостью свыше 1 млрд рублей и намерена обращаться в суд с иском об обращении их в доход государства. Супруга арестованного утверждает, что Генпрокуратура приписывает бывшему чиновнику чужое имущество.

Ранее Красногорский городской суд удовлетворил аналогичный иск Генпрокуратуры РФ к Шестуну и еще 35 физическим и юридическим лицам об обращении в доход государства имущества и активов почти на 2,5 млрд рублей. При этом, как уточняли в Генпрокуратуре, речь идет о кадастровой стоимости имущества, в то время как рыночная составляет 10,5 млрд рублей.

Шестун был задержан и арестован летом 2018 года. Экс-чиновнику вменяется в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по этому эпизоду признана администрация Серпуховского округа.

Кроме того, следствие полагает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника, в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей. Шестун отвергает все обвинения и называет свое уголовное дело заказным и политически мотивированным.

Свою первую голодовку экс-чиновник объявил в конце июля 2018 года в СИЗО "Лефортово", спустя месяц он был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья.