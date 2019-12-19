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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в многомиллионном взяточничестве и хищениях, направлено в суд, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратура РФ.

"Сегодня, 19 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна",- сказали в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре напомнили, что Шестун обвиняется по статьям 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная в особо крупном размере) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Там пояснили, что преступления были совершены на территории Серпуховского района. Уголовное дело в соответствии с УПК РФ подсудно Серпуховскому городскому суду. Однако Шестун "в течение 15 лет должности главы района, его рассмотрение в указанном суде представляется невозможным, поскольку условия для отправления им объективного, непредвзятого и беспристрастного правосудия могут быть поставлены под сомнение".

"В этой связи в Московский областной суд представлено ходатайство об изменении территориальной подсудности указанного уголовного дела и направлении его в другой районный суд Московской области",- заявили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей.

Кроме того, следствие полагает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

В настоящее время расследование дела завершено.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным. В течение года он с перерывами держит голодовку в знак протеста против действий следствия и несогласия с решениями судов по его делу.

Московская область Александр Шестун Генпрокуратура РФ

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