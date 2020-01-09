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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

В Петербурге неизвестные "заминировали" суды и роддома

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Петербурге утром 9 января поступили угрозы взрывов по меньшей мере в одиннадцати районных судах, нескольких роддомах и почти на двух десятках станций метро. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов и опубликовала некоторые электронные письма о "минировании".

В частности, из-за этого пришлось эвакуировать Василеостровский, Красногвардейский, Куйбышевский, Петродворцовый, Петроградский, Дзержинский, Сестрорецкий, Колпинский, Октябрьский, Ленинский и Пушкинский районные суды. Часть судов уже возобновила работу.

Также поступили сообщения о "минировании" аэропорта "Пулково", магазинов "Магнит" и "Пятерочка", роддомов №№ 9, 10, 17 и 18.

8 января в Москве поступили угрозы о взрывах в примерно сотне школ и в гостинице "Украина", рассказывал источник "Интерфакса". Он отмечал, что эвакуировать школьников не пришлось, поскольку они все еще были на каникулах.

Волна массовых рассылок ложных сообщений о минировании продолжается в Москве и Петербурге с 28 ноября. Угрозы поступают в будние дни и затрагивают чаще всего суда, учебные заведения, магазины и транспортные объекты.

Петербург Василеостровский суд Красногвардейский суд Куйбышевский суд Петродворцовый суд Пулково

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