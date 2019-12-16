Поиск

Сборы "Платона" с дальнобойщиков выросли на 22%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В 2019 году сборы платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам в систему "Платон" выросли по сравнению с 2018 годом на 22% и превысят 31 млрд рублей. Это сообщили в компании-операторе "Платона" - ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС, оператор системы "Платон").

На эти деньги в 2020 году будут ремонтировать федеральные мосты и расширять число полос на федеральных автотрассах, пообещал представитель компании.

С начала работы - 15 ноября 2015 года - "Платон" собрал в бюджет 93 млрд рублей. Сборы в 2015 году составили 2 млрд рублей, в 2016 году - 16,8 млрд рублей, в 2017 году - 20,6 млрд рублей, в 2018 году - 23,5 млрд рублей. Сейчас в системе зарегистрировано 540 000 грузоперевозчиков и 1,262 млн большегрузов.

С 1 июля 2019 года правительство повысил тариф по этому сбору на 14 копеек, до 2,04 рубля на километр. С 1 февраля 2020 года тариф составит 2,2 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года - 2,35 рубля за километр. В дальнейшем его будут индексировать раз в год на размер годовой инфляции.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 50% компании владеет АО "РТ-Инвест" (ранее сообщалось, что компания на 74,99% принадлежала ООО "Царицын Капитал", единственным владельцем которого являлся Андрей Шипелов, остальные 25,01% "РТ-Инвеста" - у ГК "Ростех" - при этом по данным на 26 февраля 2019 года учредители не заявлены). Другими совладельцами РТИТС являются Игорь Ротенберг (23,5%), Андрей Шипелов (19%), Антон Замков (7,5%).

Платон РТИТС правительство Игорь Ротенберг

Новости по теме

Новости

"Дочка" РЖД запустила сервис по доставке еды из ресторанов к поезду

Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

В Минздраве рассказали, когда начнется эпидемия гриппа

В Минздраве рассказали, когда начнется эпидемия гриппа

Скворцова признала, что в четверти регионов участились срывы закупок инсулина

Дело Егора Жукова

Егор Жуков обжаловал приговор

Егор Жуков обжаловал приговор

У РАН отобрали здание в Москве, где был создан "Яндекс"

Дело Baring Vostok

Посол Франции в России предупредила о последствиях дела Baring Vostok для инвестклимата

Посол Франции в России предупредила о последствиях дела Baring Vostok для инвестклимата
Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

По делу об убийстве главы ингушского центра "Э" задержан еще один подозреваемый

Суд приговорил к 14 годам колонии экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

Суд приговорил к 14 годам колонии экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

Рогозин заявил о рисках разрушения недостроенных объектов на "Восточном"

Рогозин заявил о рисках разрушения недостроенных объектов на "Восточном"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');