Сборы "Платона" с дальнобойщиков выросли на 22%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В 2019 году сборы платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам в систему "Платон" выросли по сравнению с 2018 годом на 22% и превысят 31 млрд рублей. Это сообщили в компании-операторе "Платона" - ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС, оператор системы "Платон").

На эти деньги в 2020 году будут ремонтировать федеральные мосты и расширять число полос на федеральных автотрассах, пообещал представитель компании.

С начала работы - 15 ноября 2015 года - "Платон" собрал в бюджет 93 млрд рублей. Сборы в 2015 году составили 2 млрд рублей, в 2016 году - 16,8 млрд рублей, в 2017 году - 20,6 млрд рублей, в 2018 году - 23,5 млрд рублей. Сейчас в системе зарегистрировано 540 000 грузоперевозчиков и 1,262 млн большегрузов.

С 1 июля 2019 года правительство повысил тариф по этому сбору на 14 копеек, до 2,04 рубля на километр. С 1 февраля 2020 года тариф составит 2,2 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года - 2,35 рубля за километр. В дальнейшем его будут индексировать раз в год на размер годовой инфляции.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 50% компании владеет АО "РТ-Инвест" (ранее сообщалось, что компания на 74,99% принадлежала ООО "Царицын Капитал", единственным владельцем которого являлся Андрей Шипелов, остальные 25,01% "РТ-Инвеста" - у ГК "Ростех" - при этом по данным на 26 февраля 2019 года учредители не заявлены). Другими совладельцами РТИТС являются Игорь Ротенберг (23,5%), Андрей Шипелов (19%), Антон Замков (7,5%).