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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

Оператор "Платона" не получал приказа прекратить собирать деньги с дальнобойщиков

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Оператор системы взимания платы с большегрузов "Платон" (ООО "РТ-Инвест транспортные системы", РТИТС) не получал распоряжений приостановить сбор денег из-за коронавируса, заявил представитель компании.

Экономический кризис

"Пока это не более чем предложение неизвестных нам людей. Никаких соответствующих распоряжений на уровне правительства и Минтранса не поступало", - сказал он.

В Минтрансе пока не ответили, обсуждается ли этот вопрос.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в правительстве обсуждается возможность приостановить действие "Платона" ради поддержки транспортной и логистической отраслей и снижения их издержек при перевозке продуктов и товаров первой необходимости.

Ространснадзор утром 20 марта пообещал с 25 марта отменить весовой контроль грузовиков с продовольствием и товарами первой необходимости из-за коронавируса.

Платон РТИТС РТ-Инвест Минтранс

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