Повысился тариф в системе взимания платы с грузовиков "Платон"

В следующий раз индексация произойдет 1 февраля 2020 года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Тариф в системе взимания платы с грузовиков "Платон" с 1 июля повышен на 14 коп., до 2,04 руб. за километр пути по федеральным автодорогам.

При этом с 1 февраля 2020 года тариф системы "Платон" составит 2,2 руб./км, с 1 февраля 2021 года - 2,35 руб./км.

Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%. При этом за полгода до индексации на основании прогноза Росавтодор будет публиковать величину индексации, чтобы рынок заранее мог к этому подготовиться, а если реальная инфляция будет сильно отличаться от прогнозной, то в следующем периоде будут внесены соответствующие поправки.

Система взимания платы с грузовиков с разрешенной максимальной массой более 12 тонн в счет возмещения ущерба при движении по федеральным автомобильным дорогам, получившая название "Платон", заработала в России с 15 ноября 2015 года.

При этом первоначально при запуске "Платона" тариф планировалось установить на уровне 3,73 руб. за 1 км и ввести штрафы за неоплату проезда до 1 млн руб., но после массовых акций протеста дальнобойщиков и обращений бизнеса был введен так называемый льготный тариф - 1,53 руб. за 1 км. Предполагалось, что с 15 апреля 2017 года тариф будет поднят до 3,06 руб. за 1 км, но позднее решение было пересмотрено, и тариф вырос до 1,91 руб. за километр пути. В Минтрансе затем указывали, что вопрос об индексации льготного тарифа системы "Платон" будет обсуждаться только после усиления контроля за нарушителями и предоставления первых результатов этой работы грузоперевозчикам.

Создателем и оператором системы стало ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы". Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем 50% в РТИТС является АО "РТ-Инвест" (ранее сообщалось, что компания на 74,99% принадлежала ООО "Царицын Капитал", единственным владельцем которого являлся Андрей Шипелов, остальные 25,01% "РТ-Инвеста" - у ГК "Ростех" - при этом по данным на 26 февраля 2019 года учредители не заявлены). Другими совладельцами РТИТС являются Игорь Ротенберг (23,5%), Андрей Шипелов (19%), Антон Замков (7,5%).