Rambler попросит прекратить уголовное дело в рамках конфликта с Nginx

Совет директоров компании решил перевести разбирательство с Nginx из уголовной в гражданско-правовую сферу

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Rambler поручил менеджменту интернет-холдинга обратиться в правоохранительные органы РФ с просьбой прекратить уголовное дело в рамках конфликта вокруг веб-сервера Nginx, говорится в пресс-релизе компании.

Совет директоров единогласно решил "поручить менеджменту "Рамблера" обратиться в российские правоохранительные органы с просьбой о прекращении возбужденного ранее уголовного дела и продолжить в случае необходимости обеспечение защиты интересов компании в рамках гражданско-правового поля", - говорится в сообщении.

Решение принято на внеочередном заседании совета директоров в понедельник.

12 декабря Rambler заявил о нарушении своих прав на программу для веб-серверов Nginx. По данным Rambler, программу в начале 2000-х годов разрабатывал его сотрудник Игорь Сысоев, поэтому "любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права". Право на предъявление претензий и исков было передано кипрской компании Lynwood Investments CY.

Теперь Rambler, согласно поручению совета директоров, должен будет расторгнуть договор с Lynwood Investments CY. Кипрской компании также будет предложено отозвать свое заявление в правоохранительные органы в отношении основателей Nginx.

Совет директоров поручил менеджменту Rambler ознакомить основателей Nginx и представителей компании F5 Networks, которая в марте приобрела веб-сервер, с материалами о возможном нарушении прав Rambler и провести с ними консультации по урегулированию сложившейся ситуации.

Компания Nginx Inc. на базе разработок Сысоева, по данным Crunchbase, основана в 2011 году. Она предоставляет софт для обеспечения работы интернет-инфраструктуры, который распространяется по модели свободного ПО. Кроме того, компания настраивает веб-серверы Nginx под нужды клиентов и обслуживает серверы таких компаний, как "Яндекс" (MOEX: YNDX), Mail.Ru Group и Rambler, следует из данных на ее сайте. Сейчас около 30% веб-серверов в мире работают на программе Nginx. Летом этого года Nginx за $670 млн купила американская F5 Networks.

12 декабря в московском офисе Nginx, дома у ее гендиректора Максима Коновалова и у основателя Игоря Сысоева прошли обыски. Как рассказал Коновалов Forbes, обоих предпринимателей допрашивали около 4 часов, у них забрали компьютеры и мобильные устройства. Факт обысков подтвердили "Ведомостям" и представители F5 Networks.

По информации СМИ, следственные действия проводились в рамках возбужденного ГСУ ГУ МВД по Москве по части 3 статьи 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) в связи с тем, что неустановленные сотрудники Rambler разработали программу Nginx, которую компания считает "служебным произведением", свободно распространяли ее, а потом передали права на нее компании Nginx Inc.

Между тем многие бывшие топ-менеджеры и акционеры Rambler Group заявляют, что разработка программы веб-серверов Nginx не была частью служебных обязанностей Сысоева во время его работы системным администратором в Rambler в начале 2000-х и что ранее компания не считала свои права нарушенными.

В сообщении Rambler по итогам рассмотрения обстоятельств конфликта вокруг Nginx говорится, что Сбербанк не был в курсе действий, связанных с обращением в правоохранительные органы о возможном нарушении прав на Nginx.

"В 2015 году менеджмент Rambler обратил внимание на наличие некоторых признаков возможного неправомерного отчуждения интеллектуальной собственности Rambler в 2011 году ... По итогам работы юридических и технологических консультантов компания Lynwood обратилась в российские правоохранительные органы с просьбой провести проверку выявленных фактов на предмет наличия в действиях И. Сысоева (бывший системный администратор и программист Rambler) и М.Коновалова (бывший СТО Rambler) состава преступления. С менеджментом Rambler, а также со Сбербанком, который в этот момент осуществлял due diligence в рамках подготовки сделки по вхождению в капитал Rambler, данный вопрос не согласовывался и информация об этом не предоставлялась", - говорится в релизе.

Сбербанк владеет 46,5% Rambler Group с августа 2019 года.

При этом Сбербанк не был проинформирован о конфликте вокруг прав на интеллектуальную собственность Rambler в рамках оформления сделки по вхождению в капитал Rambler, следует из пресс-релиза.

Также совет директоров Rambler, куда входят представители Сбербанка, не был проинформирован о том, что 4 декабря компания получила уведомление МВД о признании интернет-компании потерпевшей по уголовному делу, связанному с Nginx.

"12 декабря 2019 года руководство Сбербанка публично высказалось резко отрицательно в отношении возбуждения данного уголовного дела, а также связалось с основателями компании Nginx Максимом Коноваловым и Игорем Сысоевым и заверило их в том, что Сбербанк предпримет все возможные усилия для разрешения спорной ситуации путём переговоров и поиска решения в рамках гражданско-правовых отношений", - говорится в сообщении Rambler. При этом Сбербанк "оставляет за собой все права, связанные с нарушением A&NN (холдинг Александра Мамута, совладелец Rambler - ИФ) предоставленных гарантий".