Юрист разъяснила ситуацию с уголовным делом создателей Nginx

Дело возбуждено по "тяжкой" статье, следователь не обязан его закрывать после отказа Rambler от жалобы

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Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Просьба Rambler как потерпевшей стороны закрыть уголовное дело создателей софта Nginx не обязывает следствие завершить расследование, объяснила "Интерфаксу" адвокат и юрист Виктория Бурковского. Закон оставляет это решение на усмотрение следователя, сказала она.

По ее словам, УПК позволяет следователю по заявлению потерпевшего прекратить уголовное дело по статье небольшой или средней тяжести. Статья о нарушении авторских и смежных прав группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3. ст. 146 УК) относится к категории тяжких и предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, отметила эксперт.

"Конечно, они (Rambler. - ИФ.) могут обратиться в правоохранительные органы с заявлением, что не считают себя потерпевшими, во всем разобрались и считают это гражданско-правовым спором. Но в данном случае заявление не будет означать автоматического прекращения дела, у следователя нет обязанности прекратить уголовное дело, так как оно относится к категории тяжких", - сказала Бурковская.

12 декабря Rambler заявил о нарушении своих исключительных прав на программу для веб-серверов Nginx. В компании утверждают, что ее сотрудник Игорь Сысоев разрабатывал этот софт в начале 2000-х годов в рабочее время, поэтому "любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права". Право на предъявление претензий и исков было передано кипрской компании Lynwood Investments CY. В этот же день в московском офисе Nginx, а также дома у Сысоева и у гендиректора компании Максима Коновалова прошли обыски и их допрашивали в полиции.

Весной 2019 года Nginx за $670 млн купила американская F5.

Бывшие руководители Сысоева заявили, что он разрабатывал софт в свободное от работы время и с ведома Rambler. За Nginx и его создателей заступились многие российские интернет-компании. В частности, "Яндекс" заявил, что любые попытки преследования за создание программ с открытым исходным кодом негативно скажутся на всем IT-рынке.

Сбербанк, которому с августа принадлежит 46,5% Rambler Group, инициировал экстренное заседание совета директоров группы 16 декабря. Совет единогласно решил "поручить менеджменту "Рамблера" обратиться в российские правоохранительные органы с просьбой о прекращении возбужденного ранее уголовного дела", сообщила компания.

Из заявления Rambler следует, что в правоохранительные органы обратилась компания Lynwood и 4 декабря МВД признало холдинг потерпевшим по уголовному делу о нарушении авторских и смежных прав.

Сбербанк не был проинформирован о конфликте вокруг прав на Nginx и об уголовном деле, говорится в пресс-релизе Rambler.

Еще 46,5% Rambler Group принадлежит Александру Мамуту. Сын бизнесмена является бенефициаром компании Lynwood.

В Кремле внимательно следят за развитием ситуации, хотя не могут вмешиваться, заявил 17 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Компания Nginx Inc, созданная на базе разработок Сысоева в 2011 году, предоставляет софт для обеспечения работы интернет-инфраструктуры, который распространяется по модели свободного ПО. Компания также настраивает веб-серверы Nginx под нужды клиентов и обслуживает серверы таких компаний, как "Яндекс", Mail.Ru Group , Rambler, Netflix, следует из данных на сайте компании. Сейчас около 30% веб-серверов в мире работают на программе Nginx.