В Минэкономразвития создадут департамент искусственного интеллекта

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Минэкономразвития на базе департамента стратегического развития и инноваций создадут департамент по искусственному интеллекту и инновациям, сообщила замглавы ведомства Оксана Тарасенко. Новую структуру уже возглавил Павел Христенко.

Департамент будет полностью переформатирован, у него останутся "только актуальные темы", сказала замминистра.

Вопросы ИИ передали в ведение Минэкономразвития от Минсвязи. По словам Тарасенко, сначала ИИ считался "сквозной цифровой технологией.

"Однако влияние и важность искусственного интеллекта на экономическое развитие России, а также перспективность технологии привели к необходимости замены ответственного органа - цели федерального проекта больше соотносятся с целями и задачами деятельности Минэкономразвития", - объясняла чиновника ранее.

В октябре президент Владимир Путин утвердил Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года.