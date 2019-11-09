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Путин понадеялся на помощь искусственного интеллекта в борьбе с бюрократической машиной

Путин понадеялся на помощь искусственного интеллекта в борьбе с бюрократической машиной
Владимир Путин на панельной сессии конференции Artificial Intelligence Journey в ЦВК "Экспоцентр"
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Технологии искусственного интеллекта позволят повысить прозрачность бюрократических процедур, что очень важно для устойчивости общества, заявил президент РФ Владимир Путин.

На конференции по искусственному интеллекту в Москве российский лидер отметил, что технологии ИИ позволяют избавиться от "косности и неповоротливости бюрократических машин, кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур".

"Потому что только в этом случае люди будут видеть, что и как делает власть и чем она руководствуется при принятии тех или иных решений", - заявил Путин

Эти возможности, по его словам, необходимо нацелить на решение проблем конкретного человека и в конечном счете изменить качество и облик всей системы госуправления.

Президент также подчеркнул, что Россия способна и должна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта. Развитие всех сфер, в том числе сферы обороспособности, в том числе зависит от успехов в области ИИ.

"Искусственный интеллект - ресурс колоссальной силы, кто будет владеть им, тот вырвется далеко вперед, приобретет огромные конкурентные преимущества", - сказал Путин.

Владимир Путин

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