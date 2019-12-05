Медведев отказался верить в мрачные прогнозы развития искусственного интеллекта

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев не верит в апокалиптические прогнозы развития искусственного интеллекта (ИИ), но подчеркивает, что человечество должно жестко контролировать эти процессы.

"Я надеюсь, что мы не доживем до ситуации, в ближайшей обозримой перспективе не увидим этого, что роботы стали не объектом права, а его субъектом. Тогда, действительно, человеческой цивилизации конец, но надеюсь, что мы сможем эту ситуацию контролировать, а это зависит от уровня развития того, что называется "искусственный интеллект", - сказал Медведев, отвечая на вопросы тележурналистов в прямом эфире.

Он отметил, что сейчас простой ИИ "присутствует практически в любой машине". "Второй уровень - это (когда - ИФ) искусственный интеллект уже абсолютно сопоставим с человеческим. Говорят, что он будет скоро. Не знаю. Футурологи говорят, что лет через 20 он может быть", - сказал премьер.

Что касается третьего уровня ИИ - суперинтеллект, то его, по словам Медведева, "как-то и не хочется видеть, хотя он сможет решить любую задачу". "Нам нужно обязательно в этой сфере заниматься максимально серьезными и тщательными разработками. Потому что искусственный интеллект в том виде, в котором он развивается сейчас, может в значительной степени облегчить нам жизнь. И бояться его не надо, но контролировать нужно обязательно", - подчеркнул глава правительства.