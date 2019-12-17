Второй противник мусорозавода под Казанью арестован на семь суток

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Экоактивист Олег Бурылов, задержанный полицией вместе с другими участниками палаточного лагеря противников строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью, во вторник заключен под стражу, сообщает в соцсетях проект "Апология протеста".

"Зеленодольский горсуд арестовал Олега Бурылова на семь суток по статье 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время суд рассматривает второй протокол, составленный полицией на Бурылова - по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованиям полиции).

Проект "Апология протеста" запустила в 2018 году правозащитная группа "Агора", он посвящен делам по защите права на мирный протест в России.

Ранее сообщалось, что утром 16 декабря полиция задержала 19 противников строительства МСЗ под Казанью рядом с их палаточным лагерем.

Один из задержанных, казанский юрист Сергей Сычев уточнил агентству "Интерфакс", что часть задержанных увезли в суд, его самого и еще двух задержанных оставили в отделе полиции в Зеленодольске на ночь.

В протоколах в отношении Сычева, копии которых имеются в распоряжении агентства, утверждается, что 16 декабря он и другие экоактивисты "приняли участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, повлекшем нарушение общественного порядка, а также создании препятствий (...) организации строительных работ".

По версии полиции, вина экоактивистов заключается в том, что они отказались демонтировать свой палаточный городок на месте строительства дороги к площадке будущего МСЗ и "своим массовым нахождением" мешали стройке.

По словам Сычева, на других задержанных составили такие же протоколы.

По данным "Апологии протеста" вечером 16 декабря Зеленодольский райсуд вынес арестовал на 7 суток участника палаточного лагеря Андрея Железнова за неповиновение полиции (статья 19.3 КоАП РФ), другие доставленные в суд экоактивисты были оштрафованы.

МСЗ под Казанью намерено построить АО "РТ-Инвест" (входит в "Ростех"), оператором выступает структура "РТ-Инвеста" - ООО "АГК-2".

В 2018 году и в начале 2019 года в Татарстане прошли акции протеста против строительства МСЗ.

В начале декабря 2019 года "РТ-Инвест" сообщил, что проект МСЗ получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Тогда же экоактивисты организовали круглосуточный палаточный лагерь рядом с площадкой под Казанью, где планируется строить МСЗ.

Структуры "РТ-Инвест" ООО "АГК-1" и ООО "АГК-2" в 2017 году были объявлены победителями конкурсов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе твердых коммунальных отходов в Московской области (АГК-1) и Татарстане (АГК-2).

Партнером проекта является японско-швейцарская Hitachi Zosen Inova.

Четыре завода в Подмосковье будут перерабатывать 2,8 млн тонн отходов в год с получением 280 МВт электрической мощности, завод под Казанью - 550 тыс. тонн отходов (55 МВт). Общий объем инвестиций оценивается примерно в 150 млрд рублей, в том числе инвестиции в МСЗ в Татарстане - 28 млрд рублей.