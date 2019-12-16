Один из противников мусоросжигательного под Казанью арестован на 7 суток

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Экоактивист Андрей Железнов, задержанный полицией вместе с другими участниками палаточного лагеря противников строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью, вечером в понедельник арестован по решению суда на семь суток, сообщает в соцсетях проект "Апология протеста".

"Зеленодольский городской суд Татарстана арестовал Андрея Железнова на 7 суток по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованиям полиции)", - говорится в сообщении в соцсетях проекта "Апология протеста" со ссылкой на сотрудничающего с проектом адвоката Сергея Суханова, который присутствовал в зале суда.

Кроме того, Железнов оштрафован на 10 тысяч рублей по ст. 20.2.2 КоАп РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка).

Утром в понедельник полиция задержала противников строительства МСЗ под Казанью рядом с их палаточным лагерем. В отдел полиции в Зеленодольске были доставлены 19 экоактивистов.

По версии полиции, вина экоактивистов заключается в том, что они отказались демонтировать свой палаточный городок на месте строительства дороги к площадке будущего МСЗ и "своим массовым нахождением" мешали стройке.

Мусоросжигательный завод под Казанью намерено построить АО "РТ-Инвест" (входит в "Ростех"), оператором выступает структура "РТ-Инвеста" - ООО "АГК-2".

В 2018 году и в начале 2019 года в Татарстане прошли акции протеста против строительства МСЗ.

В начале декабря 2019 года "РТ-Инвест" сообщил, что проект МСЗ получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Тогда же экоактивисты организовали круглосуточный палаточный лагерь рядом с площадкой под Казанью, где планируется строить МСЗ.

Структуры "РТ-Инвест" ООО "АГК-1" и ООО "АГК-2" в 2017 году были объявлены победителями конкурсов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе твердых коммунальных отходов в Московской области (АГК-1) и Татарстане (АГК-2). Партнером проекта является японско-швейцарская Hitachi Zosen Inova.

Четыре завода в Подмосковье будут перерабатывать 2,8 млн тонн отходов в год с получением 280 МВт электрической мощности, завод под Казанью - 550 тыс. тонн отходов (55 МВт). Общий объем инвестиций оценивается примерно в 150 млрд рублей, в том числе инвестиции в МСЗ в Татарстане - 28 млрд рублей.

Проект "Апология протеста" запустила в 2018 году правозащитная группа "Агора", он посвящен делам по защите права на мирный протест в России.